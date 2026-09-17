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LA MESA
Zarzalejos alerta sobre las críticas a Felipe VI y señala el papel del Gobierno: "Es muy preocupante"
El periodista analiza en La Mesa la relación entre el Gobierno y la Corona y cuestiona la falta de reproches públicos ante las críticas dirigidas a Felipe VI.
Zarzalejos ha señalado en La Mesa que existen distintas formas de “horadar la monarquía”, entre ellas no reprochar las “desconsideraciones, los insultos y las vejaciones al rey” procedentes de miembros del Ejecutivo y sus socios.
Además, ha negado que un ministro se dirigiera a la Casa del Rey para plantear una llamada a Mohamed VI por la crisis de Ceuta. El periodista ha recordado que existen cauces concretos para las relaciones entre el Gobierno y la Corona.