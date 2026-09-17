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LA MESA
Luis Herrero carga contra el gesto de Mbappé con la camiseta de apoyo a Ceuta: "No tiene un pase"
El periodista cuestiona en La Mesa las explicaciones de Mbappé después de que el futbolista no mostrara completamente la camiseta de apoyo a Ceuta antes del partido contra el Elche.
Luis Herrero no se ha mostrado convencido por la justificación del delantero francés, que explicó que también quería tener un gesto con los inmigrantes. Para el periodista, podía haber expresado esa solidaridad de otra manera.
Durante su intervención en La Mesa, ha criticado la forma en la que Mbappé lució la prenda: "Ponértela para levantártela y que quede visible que te la pones porque no tienes más remedio no tiene un pase".