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LA VOZ
Pablo López se pone a prueba en La Voz: sus inesperadas respuestas en un divertido reto
El coach de La Voz demuestra su rapidez mental en un juego de palabras sobre sí mismo en el que aparecen la música, sus raíces y hasta la gastronomía.
Todo comienza con la P de piano, una respuesta muy ligada a Pablo López. Después, con la M, el cantante elige malagueña y continúa enfrentándose a nuevas letras con ocurrencias de lo más variadas.
La música aparece de nuevo con El niño del espacio, mientras que la S provoca un giro inesperado hacia el salmorejo. Para terminar, la C parece tener una solución evidente estando en La Voz: coach.