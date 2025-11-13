Pablo Alborán desmonta los mitos del amor romántico en El Hormiguero

Pablo Alborán ha emocionado al público de El Hormiguero con su visión más honesta sobre el amor. En plena presentación de su nuevo disco, el artista habló con Pablo Motos sobre lo que significa mantener viva una relación. Coincidieron en que no existen los amores perfectos, sino los que se cuidan cada día.

Durante su conversación, Alborán aseguró que las películas idealizan el amor, cuando la verdadera magia está en “enamorarse de nuevo con cada momento compartido”. Su sinceridad y sensibilidad volvieron a conquistar a los espectadores, dejando una reflexión profunda sobre las relaciones reales.