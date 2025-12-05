Óscar Casas revive el brutal atropello en Bali

Óscar Casas compartió en El Hormiguero la anécdota del atropello que vivió en Bali mientras cruzaba una calle sin ver la moto que venía sin luces. Contó que salió despedido varios metros y que llegó a pensar que podía morir, aunque rápidamente sintió que no era su momento.

Lo sorprendente para él fue que el motorista resultó más herido y que un tailandés se acercó a darle un masaje improvisado que alivió el susto. El actor explicó que la experiencia terminó en calma y añadió detalles entre risas mientras promocionaba su nueva película Me has robado el corazón.