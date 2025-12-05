Óscar Casas deslumbra en El Hormiguero con una sorprendente demostración física

Óscar Casas acudió a El Hormiguero con la naturalidad que le caracteriza y conectó de inmediato con los espectadores, relatando vivencias personales y detalles sobre su preparación para dar vida a Gervasio Deferr. La conversación incluyó comparaciones divertidas sobre su portada en Men's Health, generando risas en el plató.

Durante la entrevista, explicó cuánto le influyó ese papel en su forma física y recordó lo aprendido en el rodaje. Para sorpresa de todos, realizó una pirueta espectacular que evidenció su dedicación y entusiasmo, dejando al público completamente impresionado.