Orhan se sacrifica y muere tras proteger a Halis

Orhan huye tras ser rescatado de un secuestro con la ayuda de Ferit. Cuando parecen a salvo, Halis irrumpe con sus hombres y un enemigo apunta a Halis; Orhan actúa instintivamente como escudo y recibe el disparo mortal.

En sus últimos momentos, Orhan busca la mirada de Halis para que entienda su gesto y pronuncia sus últimas palabras pidiendo a Ferit que cuide de su madre.