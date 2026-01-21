Publicidad
Una nueva vida
Orhan se sacrifica y muere tras proteger a Halis
Orhan se enfrenta a su destino y salva a Halis de una bala mortal, sellando con su gesto un dramático cierre de ciclo familiar cargado de emociones.
Orhan huye tras ser rescatado de un secuestro con la ayuda de Ferit. Cuando parecen a salvo, Halis irrumpe con sus hombres y un enemigo apunta a Halis; Orhan actúa instintivamente como escudo y recibe el disparo mortal.
En sus últimos momentos, Orhan busca la mirada de Halis para que entienda su gesto y pronuncia sus últimas palabras pidiendo a Ferit que cuide de su madre.