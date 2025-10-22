Orhan implora a su padre que lo rescate tras ser golpeado en prisión: “Me matarán”

Halis llega a la cárcel y queda paralizado al ver a su hijo cubierto de moratones. Enfurecido, exige respuestas y jura que no permitirá más abusos. Orhan, temeroso, intenta ocultar la verdad asegurando que se cayó, pero su mirada lo delata.

Conmovido, Halis le promete sacarlo esa misma noche. El joven, entre lágrimas, se derrumba y suplica a su padre que lo salve, consciente de que su vida corre peligro dentro de la prisión.