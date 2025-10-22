Publicidad
Una nueva vida
Orhan implora a su padre que lo rescate tras ser golpeado en prisión: “Me matarán”
El joven vive una auténtica pesadilla entre rejas mientras Halis, destrozado por la culpa, promete hacer todo lo posible por liberarlo antes de que sea demasiado tarde.
Halis llega a la cárcel y queda paralizado al ver a su hijo cubierto de moratones. Enfurecido, exige respuestas y jura que no permitirá más abusos. Orhan, temeroso, intenta ocultar la verdad asegurando que se cayó, pero su mirada lo delata.
Conmovido, Halis le promete sacarlo esa misma noche. El joven, entre lágrimas, se derrumba y suplica a su padre que lo salve, consciente de que su vida corre peligro dentro de la prisión.