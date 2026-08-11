Javier resurge en Pasapalabra con un espectacular 22-1 ante David y se coloca a solo dos aciertos del bote

Después de varios días pasando por la Silla Azul, Javier ha reaccionado con una actuación fulgurante en AlaZ. Sus buenas sensaciones tras ¿Dónde Están? se han traducido en 14 aciertos iniciales y otros ocho en su siguiente turno, dejando un sorprendente parcial de 22-1.

David ha respondido con once letras consecutivas para acercarse, pero Javier ha cerrado su primera vuelta con 23 aciertos. Con 45 segundos todavía disponibles, el madrileño se encontraba a solo dos respuestas del bote de 874.000 euros y con la tensión al máximo en Pasapalabra.

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