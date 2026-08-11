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PASAPALABRA
El curioso baile de David en Pasapalabra provoca las bromas de Roberto Leal
David ha tratado de recordar una canción de Los Inhumanos moviéndose al ritmo de la música, pero su peculiar baile no ha pasado desapercibido para Roberto Leal.
El primer fragmento de La Pista llevó a David a acompañar la melodía con un llamativo movimiento de brazos. Sin embargo, el baile no le sirvió para recordar el título y tuvo que esperar a que Roberto Leal ofreciera una nueva pista en Pasapalabra.
Finalmente, el barcelonés fue más rápido que Javier con el pulsador y sumó dos segundos. Tras acertar, Roberto le ha preguntado por su peculiar forma de moverse y le preguntó cómo estaba bailando. David respondió con humor: "Como un playmobil".
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