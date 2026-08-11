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PASAPALABRA
Javier afronta una elección comprometida ante una pregunta de Roberto Leal en Pasapalabra
Roberto Leal ha sorprendido al equipo de Javier con una difícil elección en ¿Dónde Están? entre mamá y papá, dejando al concursante con toda la responsabilidad de decidir.
Una de las decisiones más complicadas de Javier en sus 118 programas ha llegado lejos de la Silla Azul y AlaZ. Roberto Leal ha planteado inicialmente una pregunta imposible: "¿Qué preferís: mamá o papá?", antes de reformularla para saber con quién querían jugar.
Paula Prendes y Leo Ortizgris han preferido dejar la elección en manos de Javier. Tras reconocer el complicado "brete" y dudar durante unos segundos, el concursante ha recordado un detalle importante que le ha permitido tomar una decisión y salir airoso de la encrucijada en Pasapalabra.
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