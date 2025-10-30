Nuria cumple la promesa a Rubén, su novio fallecido en la DANA: “Sé que, donde esté, está muy contento

El 29 de octubre de 2024, la DANA golpeó con fuerza Valencia y otras provincias, dejando 237 víctimas mortales. Rubén, una de ellas, perdió la vida al intentar rescatar a sus vecinos del agua. Su novia Nuria, destrozada por la tragedia, tardó meses en recuperar la fuerza para seguir adelante.

Con el tiempo, decidió cumplir la promesa que le hizo a Rubén: aprobar las oposiciones a Letrada de la Administración de Justicia. Lo ha conseguido, aunque admite que “una parte de mí se fue con él”. Su historia simboliza la esperanza que renace incluso en medio del dolor.