LA VOZ KIDS
"Nunca había visto esto": Sergio conquista por completo a los cuatro coaches de La Voz Kids
Una actuación sin precedentes en la historia del concurso desata la admiración absoluta de los jueces, quienes caen rendidos ante el talento único del joven aspirante.
El plató de La Voz Kids ha sido testigo de un fenómeno musical que ha dejado boquiabiertos a todos los presentes y que promete marcar un antes y un después en la edición. Sergio, un joven talent dotado de una personalidad arrolladora y una madurez vocal asombrosa, se ha subido al escenario para realizar una audición a ciegas que ha dinamitado todas las expectativas. Su interpretación ha sido de tal calibre que ha provocado una reacción insólita entre el jurado, dejando una frase grabada a fuego en la noche: "Nunca había visto esto".
La calidad, el temple y los matices que Sergio ha imprimido a su actuación han obligado a Ana Mena, Orozco, Edurne y Luis Fonsi a protagonizar una de las batallas más encarnizadas que se recuerdan por conseguir que se una a sus filas. Los cuatro coaches han coincidido en que el nivel exhibido por el concursante trasciende lo habitual en el formato, destacando su capacidad innata para conectar emocionalmente con el público. Con este pleno histórico, Sergio no solo se asegura su continuidad en el programa por la puerta grande, sino que se posiciona de inmediato como el gran rival a batir de la temporada.