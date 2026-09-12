Nuevos fogones: Karlos Arguiñano arranca temporada estrenando un renovado y moderno plató

Karlos Arguiñano regresa a la parrilla televisiva para dar el pistoletazo de salida a un nuevo curso cargado de recetas, simpatía y sorpresas. La gran novedad de esta entrega es la profunda transformación de su lugar de trabajo: un plató completamente renovado, más amplio y equipado con tecnología de vanguardia para enriquecer la experiencia culinaria de los espectadores.

A partir de este lunes, el cocinero combinará sus tradicionales platos tradicionales y de temporada con esta moderna escenografía diseñada para aportar mayor dinamismo a sus explicaciones. Con este cambio de imagen, el programa reafirma su apuesta por el entretenimiento saludable, manteniendo intactos el humor y la cercanía que caracterizan al presentador.

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