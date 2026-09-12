Crepes de espinacas rellenos de pollo César: la propuesta saludable de Joseba Arguiñano con Dafne Fernández

Joseba Arguiñano vuelve a sorprender con una versión de la clásica ensalada César envuelta en una masa verde y llena de sabor. Acompañado por la actriz Dafne Fernández como invitada especial, el cocinero ha guiado paso a paso la elaboración de unos originales crepes cuya masa incorpora espinacas frescas, aportando un vistoso color y un extra de nutrientes.

Durante la preparación, ambos han compartido trucos para lograr un salteado de pollo jugoso y una salsa ligera que mantenga el toque genuino de la receta tradicional. La complicidad entre la intérprete y el repostero ha marcado una jornada culinaria idónea para renovar el menú semanal con una alternativa vistosa, fácil de replicar en casa y apta para toda la familia.

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