Una nueva vida
Un nuevo Ferit sorprende a Halis con su cambio radical y una firme decisión
El joven aparece irreconocible ante su abuelo y anuncia que quiere ganarse la vida trabajando en el diseño.
Ferit se ha presentado ante Halis con un porte renovado, traje impecable y la determinación de dejar atrás su pasado. Su declaración ha marcado un antes y un después en su relación con el patriarca.
El joven ha mostrado sus bocetos y ha pedido una oportunidad real para demostrar su talento en el departamento de diseño. Con un discurso firme, ha dejado claro que no quiere privilegios, solo el apoyo de su abuelo para empezar de cero.