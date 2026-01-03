Publicidad
EL DESAFÍO
Nueva temporada del programa arranca con retos inéditos y concursantes famosos
La nueva etapa del programa de entretenimiento llega a Antena 3 con un grupo de ocho famosos participantes, pruebas emocionantes y un jurado exigente que promete llevar la competición al límite.
El Desafío regresa este viernes a las 22:00 h en Antena 3 con una nueva temporada en la que concursantes como Willy Bárcenas, María José Campanario, Patricia Conde y Daniel Illescas enfrentarán pruebas de adrenalina y habilidad bajo la mirada de los jueces.
La edición promete superar expectativas con desafíos espectaculares valorados por Pilar Rubio, Santiago Segura y Juan del Val, y pone de nuevo a prueba la resistencia, destreza y creatividad de los participantes desde el primer programa.