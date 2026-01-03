Nueva temporada del programa arranca con retos inéditos y concursantes famosos

El Desafío regresa este viernes a las 22:00 h en Antena 3 con una nueva temporada en la que concursantes como Willy Bárcenas, María José Campanario, Patricia Conde y Daniel Illescas enfrentarán pruebas de adrenalina y habilidad bajo la mirada de los jueces.

La edición promete superar expectativas con desafíos espectaculares valorados por Pilar Rubio, Santiago Segura y Juan del Val, y pone de nuevo a prueba la resistencia, destreza y creatividad de los participantes desde el primer programa.