Creciente tensión y peligro acechan a los Korhan en los próximos episodios

En los avances de Una nueva vida, la aparición de los Ihsanli vuelve a alterar la calma de los Korhan cuando Mezide contacta con Gülgün para proponer un trato peligroso y Tarik comparte con Saffet su plan de huida con Seyran, intensificando el riesgo para todos.

Mientras Ferit intenta mantener el control y confiesa a Suna que no hay nada bajo control, las advertencias y alianzas inesperadas auguran un enfrentamiento clave en los próximos capítulos de la ficción que emite Antena 3.