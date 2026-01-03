Una rave descontrolada con miles de personas se extiende sin control pese a los intentos de la Guardia Civil

En Y ahora Sonsoles se informó del avance de una fiesta ilegal en el Pantano del Cenajo (Albacete) que empezó el 31 de diciembre y sigue activa con más de mil vehículos y 6.000 personas, pese a que la Guardia Civil intentó frenarla sin éxito.

El programa destacó que la presencia policial -unos 300 agentes- vigila la rave, aunque ni el frío ni la lluvia han disuadido a los asistentes, y los vecinos aseguran que se trata de un evento “bien montado” que puede durar varios días.