COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Patatas crujientes y steak tartar: un plato especial para amantes de la carne
La receta de Patatas hash brown con steak tartar de Joseba Arguiñano ofrece una combinación sorprendente de texturas y sabores, ideal para quienes disfrutan de la carne cruda bien acompañada.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, Joseba Arguiñano propone unas patatas hash brown doradas acompañadas de steak tartar elaborado a cuchillo con ternera, pepinillos, alcaparras y condimentos para realzar su sabor único.
La clave de esta receta está en lograr unas patatas bien crujientes y un steak tartar fresco y bien ligado, combinando yemas de huevo y salsas para un resultado perfecto en cada bocado.