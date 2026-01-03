Antena3
Patatas hash brown con steak tartar de Joseba Arguiñano

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Patatas crujientes y steak tartar: un plato especial para amantes de la carne

La receta de Patatas hash brown con steak tartar de Joseba Arguiñano ofrece una combinación sorprendente de texturas y sabores, ideal para quienes disfrutan de la carne cruda bien acompañada.

Carmen Pardo
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, Joseba Arguiñano propone unas patatas hash brown doradas acompañadas de steak tartar elaborado a cuchillo con ternera, pepinillos, alcaparras y condimentos para realzar su sabor único.

La clave de esta receta está en lograr unas patatas bien crujientes y un steak tartar fresco y bien ligado, combinando yemas de huevo y salsas para un resultado perfecto en cada bocado.

