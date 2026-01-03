Patatas crujientes y steak tartar: un plato especial para amantes de la carne

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, Joseba Arguiñano propone unas patatas hash brown doradas acompañadas de steak tartar elaborado a cuchillo con ternera, pepinillos, alcaparras y condimentos para realzar su sabor único.

La clave de esta receta está en lograr unas patatas bien crujientes y un steak tartar fresco y bien ligado, combinando yemas de huevo y salsas para un resultado perfecto en cada bocado.