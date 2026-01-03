Expertos alertan de un riesgo de seguridad vial con la nueva baliza V16 obligatoria

El programa Y ahora Sonsoles abordó las dudas surgidas tras la entrada en vigor de la baliza V16, diseñada para señalizar vehículos averiados enviando su ubicación a la DGT. El experto en ciberseguridad Javier Sanz advirtió que “cualquier delincuente puede saber ahora mismo dónde hay un conductor parado”, generando un debate sobre su seguridad real.

Aunque las balizas V16 solo transmiten posición cuando se activan y no están ligadas a datos personales, su visibilidad y alcance en emergencia plantean inquietudes entre conductores y especialistas sobre la protección en situaciones peligrosas en carretera.