Viejos sentimientos y un encuentro inesperado marcan un giro en la trama de Sueños de libertad

En la serie Sueños de libertad, Darío regresa a Toledo y visita a Pelayo preocupado por su situación personal y su próxima marcha a México. Tras hablar de sus sentimientos, él accede a acompañarle a cenar fuera de la casa de la Reina, noticia que deja a María con preguntas sobre si hay algo más entre ellos.

La decisión de ir a cenar juntos refleja la tensión latente entre Darío y Pelayo y promete complicar las relaciones dentro de la colonia, mientras todos intentan interpretar las intenciones del antiguo amor que se ha vuelto a acercar.