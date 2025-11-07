El nostálgico dueto de Soraya Arnelas y Roberto Leal con ‘Se fue’ en Pasapalabra

Soraya Arnelas y Roberto Leal protagonizaron un instante musical inolvidable en Pasapalabra al interpretar el clásico ‘Se fue’ de Laura Pausini. La cantante, entusiasmada al saber que la canción era de 1994, recordó con humor que estaba en su mejor momento.

El presentador no dudó en acompañarla cuando Soraya se trabó con la letra, creando un breve pero entrañable dueto que emocionó al público.