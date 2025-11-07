Amanda y César se separan definitivamente: el divorcio que rompe un amor lleno de heridas y silencios

El matrimonio de Amanda y César en La Encrucijada ha llegado a su fin en medio de un ambiente cargado de tensión y reproches contenidos. Lo que empezó como una unión por despecho terminó siendo una relación marcada por el desgaste y las inseguridades. César aún confiaba en un posible futuro juntos, pero Amanda, decidida, puso fin al vínculo legal y sentimental que los unía.

En el juzgado, las miradas entre ambos revelaban lo que las palabras callaban: todavía existía amor. Sin embargo, Amanda quiso cortar con el pasado y no ceder nuevamente a la tentación. Con su firma, dio por concluida una historia que deja a César hundido y a ella enfrentando un futuro incierto.