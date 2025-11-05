El angustioso vuelo de Paula Echevarría que casi termina en tragedia: “Pensé que no lo contaba”

Durante su visita a El Hormiguero junto a William Levy, Paula Echevarría compartió una de las experiencias más difíciles que ha vivido. La actriz contó que, cuando viajaba a Gran Canaria para rodar la serie Camino a Arcadia, una fuerte tormenta desató el caos en pleno vuelo.

Echevarría recordó que el aterrizaje fue tan turbulento que llegó a temer por su vida. “Pasé tanto miedo que tenía un mensaje de despedida preparado”, confesó. Afortunadamente, todo quedó en un susto y pudo reírse después del incidente junto al público del programa.