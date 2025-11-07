Publicidad
El Hormiguero
Juan del Val recuerda su dura infancia y confiesa: “El fracaso escolar me dejó una herida”
El escritor visitó El Hormiguero y habló con total sinceridad sobre los efectos de su fracaso escolar y cómo esa etapa marcó su vida y su salud mental.
Durante su visita a El Hormiguero, Juan del Val sorprendió con un testimonio muy personal. El escritor confesó que su etapa escolar fue complicada y que nunca destacó como estudiante, algo que su familia vivió como un gran fracaso.
Del Val explicó que esa sensación de no estar a la altura le provocó una herida emocional profunda, que terminó tratando con un psiquiatra. A pesar de todo, el autor destacó que de esa experiencia aprendió a relativizar los errores y entender el valor del crecimiento personal.