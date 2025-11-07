Juan del Val planta cara a las críticas tras ganar el Premio Planeta

Durante su paso por El Hormiguero, Juan del Val se mostró fiel a su estilo directo. Con ironía, respondió a las críticas que ha recibido tras ganar el Premio Planeta, asegurando que su alegría “es difícil de quitar”. El autor reconoció que le dolió ver afectada a su gente más cercana, aunque intenta no dejar que las opiniones negativas lo derrumben.

Pablo Motos le preguntó cómo ha gestionado el aluvión de comentarios en redes. Del Val admitió que, aunque se lo esperaba, hubo momentos en los que perdió las ganas de salir a la calle. Pese a todo, afronta las críticas con humor y firmeza.