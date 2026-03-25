Noelia afronta sus últimos días tras autorizarse su eutanasia: “He conseguido que se escuche mi voz”

Noelia ha logrado que le concedan la eutanasia tras un proceso complejo, convirtiéndose en un caso que ha generado un intenso debate social. En su última entrevista, relata cómo se siente ante la cercanía del final.

Durante la conversación, comparte sus pensamientos sobre la vida, la enfermedad y el derecho a decidir, subrayando la importancia de haber sido escuchada en un momento tan decisivo.