Niños con los ojos vendados confirman que la conexión con sus madres perdura más allá de la infancia

En El Hormiguero, el presentador Pablo Motos puso a prueba si el llamado “instinto maternal” sobrevivía al paso de los años. Varias madres y sus hijos participaron en una dinámica en la que los pequeños, con los ojos tapados, tuvieron que identificar a su madre únicamente por el olfato o el contacto físico.

El experimento emocionó a las invitadas Belén Rueda y Belén Écija al corroborar que el vínculo entre madre e hijo no se diluye con la edad, sino que permanece latente y reconocible incluso sin señales visuales.