Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

El experimento de El Hormiguero que demuestra que el instinto maternal permanece a través de los años

EL HORMIGUERO

Niños con los ojos vendados confirman que la conexión con sus madres perdura más allá de la infancia

Un experimento emitido en El Hormiguero invitó a varios niños a reconocer a sus madres mediante el tacto y el olor, subrayando que la relación afectiva persiste incluso sin pistas visuales.

Alberto Mendo
Publicado:

En El Hormiguero, el presentador Pablo Motos puso a prueba si el llamado “instinto maternal” sobrevivía al paso de los años. Varias madres y sus hijos participaron en una dinámica en la que los pequeños, con los ojos tapados, tuvieron que identificar a su madre únicamente por el olfato o el contacto físico.

El experimento emocionó a las invitadas Belén Rueda y Belén Écija al corroborar que el vínculo entre madre e hijo no se diluye con la edad, sino que permanece latente y reconocible incluso sin señales visuales.

Antena 3» Vídeos