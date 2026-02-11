Publicidad
EL HORMIGUERO
Niños con los ojos vendados confirman que la conexión con sus madres perdura más allá de la infancia
Un experimento emitido en El Hormiguero invitó a varios niños a reconocer a sus madres mediante el tacto y el olor, subrayando que la relación afectiva persiste incluso sin pistas visuales.
En El Hormiguero, el presentador Pablo Motos puso a prueba si el llamado “instinto maternal” sobrevivía al paso de los años. Varias madres y sus hijos participaron en una dinámica en la que los pequeños, con los ojos tapados, tuvieron que identificar a su madre únicamente por el olfato o el contacto físico.
El experimento emocionó a las invitadas Belén Rueda y Belén Écija al corroborar que el vínculo entre madre e hijo no se diluye con la edad, sino que permanece latente y reconocible incluso sin señales visuales.