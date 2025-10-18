Los “nervios diabólicos” de Cristina Gallego en su regreso a Pasapalabra

Cristina Gallego, el Mago Yunke, Goyo Jiménez y Elisa Matilla han regresado a Pasapalabra para acompañar a Manu y Rosa. La actriz ha admitido que apenas durmió por los “nervios diabólicos que te destruyen por dentro”, aunque se ha mostrado feliz de debutar con Rosa.

Goyo Jiménez, en cambio, ha asegurado estar tranquilo y se ha definido como “Iceman”, hasta que Roberto Leal le recordó su buen rendimiento anterior, contagiándole los nervios. Un arranque lleno de humor y emoción el protagonizado por los invitados.