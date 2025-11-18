Nerea Garmendia comparte su experiencia como madre en Pasapalabra

En su regreso a Pasapalabra, Nerea Garmendia confesó que los primeros meses fueron duros, pero ahora disfruta de noches tranquilas. “Yo duermo más ahora que antes”, aseguró entre risas.

Unax, su hijo, ya enlaza sueño desde la tarde hasta la mañana, con solo dos biberones. “Es muy majo, muy charlatán”, resumió la actriz sobre esta etapa llena de aprendizaje.