Nerea Garmendia comparte su experiencia como madre en Pasapalabra
La actriz regresa al plató tras el nacimiento de Unax y confiesa cómo superó una etapa complicada antes de disfrutar de noches más tranquilas y llenas de descanso.
En su regreso a Pasapalabra, Nerea Garmendia confesó que los primeros meses fueron duros, pero ahora disfruta de noches tranquilas. “Yo duermo más ahora que antes”, aseguró entre risas.
Unax, su hijo, ya enlaza sueño desde la tarde hasta la mañana, con solo dos biberones. “Es muy majo, muy charlatán”, resumió la actriz sobre esta etapa llena de aprendizaje.