Nerea encandila a Mika y Melendi con 'Stand Up' y desata la lucha por su talento

El plató de La Voz volvió a vibrar con una de las actuaciones más elegantes de la noche de la mano de Nerea, quien pisó fuerte el escenario para interpretar el tema 'Stand Up'. Con una propuesta vocal llena de matices y una gran presencia escénica, la concursante logró cautivar rápidamente a los mentores, provocando que Melendi y Mika pulsaran simultáneamente el botón rojo para intentar sumarla a sus filas.

Durante las valoraciones posteriores, ambos coaches destacaron el magnífico arranque de su interpretación, aunque también señalaron cómo los nervios iniciales afectaron al tramo final de la actuación. A pesar de los halagos cruzados, Nerea valoró las propuestas y terminó decidiéndose por unirse al equipo de Mika, confiando en su sensibilidad artística para seguir creciendo en esta nueva etapa dentro del concurso.