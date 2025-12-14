Publicidad
Sueños de libertad
Natalia Sánchez adelanta un giro inesperado en la historia de Begoña y Gabriel
La actriz revela detalles sobre lo que viene en Sueños de libertad, anticipando una trama intensa que pondrá a prueba la relación entre Begoña y Gabriel en los próximos capítulos.
En Sueños de libertad, Natalia Sánchez asegura que la historia entre Begoña y Gabriel dará un vuelco que sorprenderá a los seguidores. “La que se viene”, adelantó la actriz en la entrevista.
La actriz promete emociones y conflictos que cambiarán el rumbo de la serie. Los fans esperan descubrir cómo afectará este giro a los personajes y qué consecuencias traerá para su futuro.