Carlos Quílez revive el accidente que casi le cuesta la vida junto a su hermano

En Y ahora Sonsoles, Carlos Quílez confesó que un descuido los dejó “enganchados” a la corriente eléctrica: “Nos quedamos los dos enganchados”. El susto fue tan grande que pensaron que no saldrían con vida.

El colaborador explicó que la rápida reacción de su hermano evitó una tragedia. Un testimonio que muestra cómo un instante puede cambiarlo todo y que emocionó a los presentes en el plató.