Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Consejos prácticos para cocinar patatas con resultados perfectos
Karlos Arguiñano comparte en su programa trucos sencillos para preparar patatas, con recomendaciones que parecen obvias pero marcan la diferencia en sabor y textura.
En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef explica que lavar las patatas antes de pelarlas evita que la tierra contamine la pulpa. Además, aconseja no dejarlas mucho tiempo en agua para conservar sus nutrientes.
Otro truco es añadir sal al final de la cocción para que no se endurezcan. Estos consejos, aunque simples, son eficaces para lograr patatas más sabrosas y bien cocinadas en cualquier receta.