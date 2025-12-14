Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

El truco de las patatas de Karlos Arguiñano: "Estos consejos parecen tontos pero son muy eficaces"

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Consejos prácticos para cocinar patatas con resultados perfectos

Karlos Arguiñano comparte en su programa trucos sencillos para preparar patatas, con recomendaciones que parecen obvias pero marcan la diferencia en sabor y textura.

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef explica que lavar las patatas antes de pelarlas evita que la tierra contamine la pulpa. Además, aconseja no dejarlas mucho tiempo en agua para conservar sus nutrientes.

Otro truco es añadir sal al final de la cocción para que no se endurezcan. Estos consejos, aunque simples, son eficaces para lograr patatas más sabrosas y bien cocinadas en cualquier receta.

Antena 3» Vídeos