El divertido lapsus de Isabel Preysler que hizo reír a todos en pleno directo

Durante su visita a El Hormiguero, Tamara Falcó desveló un error que Isabel Preysler cometió en su libro y que nadie esperaba: llamó al novio de Tamara por el nombre del perro.

El presentador y los colaboradores no pudieron contener la carcajada ante el lapsus, que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Un instante espontáneo que mostró su lado más natural.