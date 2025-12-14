Publicidad
La Voz
El emocionante reencuentro de Pablo López con el piano que marcó su vida
En La Voz, Pablo López revive un momento único al reencontrarse con el piano de su colegio, recordando el día en que nació su pasión por la música.
Durante la gala de La Voz, Pablo López confesó que ese piano fue el origen de todo: “Este fue el día que me enamoré”. El artista no pudo ocultar la emoción al tocarlo de nuevo.
El reencuentro se convirtió en uno de los instantes más especiales del programa, mostrando la conexión profunda entre el músico y su historia personal, que sigue inspirando a sus seguidores.