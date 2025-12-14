Despedida emotiva: el adiós a Mónica, un personaje que marcó la historia

En La Encrucijada, Mónica se despide tras una trayectoria intensa y llena de emociones. El personaje, definido por su coraje y determinación, se convirtió en pieza clave para entender la evolución de Octavio.

La serie muestra cómo su legado permanecerá en la memoria de los protagonistas y del público. Una despedida que promete ser uno de los momentos más impactantes de la temporada.