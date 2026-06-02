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¿David baila por primera vez en Pasapalabra? Natalia Rodríguez le saca a La Pista al ritmo de Ricky Martin

PASAPALABRA

Natalia Rodríguez logra lo impensable en Pasapalabra y arrastra a David a la pista de baile

Una conocida canción de Ricky Martin dejó uno de los momentos más divertidos del programa cuando la cantante consiguió que el concursante se animara a moverse.

Alberto Mendo
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La Pista volvió a regalar una escena inesperada gracias a Natalia Rodríguez. Tras identificar rápidamente Livin’ la vida loca, de Ricky Martin, la cantante celebró su acierto bailando al ritmo del tema mientras el resto de participantes observaba la situación.

Lejos de conformarse con bailar sola, Natalia insistió para que David se sumara al momento. Aunque con cierta timidez, el concursante terminó dando algunos pasos y vueltas sobre el plató, protagonizando una escena que provocó las risas y los aplausos de los presentes en Pasapalabra.

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