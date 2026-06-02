David saca partido de la prudencia en El Rosco y aprovecha un error clave de Javier

El Rosco estuvo marcado por el fallo que Javier cometió durante la primera vuelta al responder con una palabra incluida en la propia definición. A pesar de ese tropiezo, el madrileño logró completar una buena actuación y alcanzó los 21 aciertos antes de plantarse.

Con 19 respuestas correctas, David fue reduciendo distancias hasta igualar el marcador. Cuando tuvo la posibilidad de buscar una letra más, decidió no arriesgar y asegurar el resultado. Después reconoció que la respuesta que tenía pensada habría sido incorrecta, una decisión que terminó dándole la victoria en Pasapalabra.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas