Javier desvela el hábito con el que prepara Pasapalabra y deja atónito a Roberto Leal

La presencia de Francisco Cacho volvió a llevar el deporte al centro de la conversación en Pasapalabra. Al ser preguntado por su actividad física, Javier respondió con humor que practica "el sillón-bol", provocando las risas en el plató.

A raíz de esa confesión, el concursante reveló que estudia tumbado en la cama desde hace años y que incluso obtuvo así su carrera universitaria. Javier explicó que sigue utilizando este método para preparar su participación en Pasapalabra, convencido de que le ayuda a obtener buenos resultados.

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