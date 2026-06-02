Angy Fernández sorprende en Pasapalabra con una reacción inesperada al reconocer un clásico del rock

El último duelo de La Pista entre Angy Fernández y Gabino Diego dejó una escena tan divertida como sorprendente. Nada más escuchar los primeros acordes de Sweet Child O’ Mine, la actriz reaccionó con un grito de emoción que dejó desconcertados a los presentes en el plató de Pasapalabra.

Tras reconocer el tema de Guns N’ Roses en apenas unos segundos, Angy se llevó la victoria en la prueba y completó el momento interpretando un fragmento de la canción. Su actuación volvió a poner de manifiesto el potente torrente de voz que conquistó a los espectadores.

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