Pasapalabra
Nacho Guerreros confunde dos canciones de Estopa pero una le vale para ganar en La Pista
El duelo ha dejado un momento divertido en Pasapalabra cuando Nacho mezcló dos temas de Estopa y Melani Olivares reaccionó con humor y complicidad.
Nacho Guerreros ha acertado ‘Tu calorro’ en La Pista de Pasapalabra, pero al seguir cantando ha mezclado el tema con ‘La raja de tu falda’. Roberto Leal ha corregido y dado por buena la primera parte.
Melani Olivares ha mostrado su desacuerdo con humor, comentando “a veces sí, a veces no”. Nacho ha respondido con complicidad: “Y eso que me ha dicho que me quiere”.