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Murtabak de pollo

Joseba Arguiano elabora murtabak de pollo, una receta popular de origen asiático

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

El murtabak de pollo de Joseba Arguiñano: la receta asiática que conquista

Joseba Arguiñano prepara un murtabak de pollo, una elaboración tradicional de origen asiático muy similar a una empanada, con masa casera, especias y un relleno lleno de sabor.

Carmen Pardo
Carmen Pardo
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La receta combina un pan roti elaborado en casa con un relleno de pollo picado, verduras, huevos, curry, jengibre, comino, chile y salsa teriyaki con sésamo.

Tras formar los paquetes cuadrados, se cocinan en la sartén hasta conseguir un acabado crujiente por fuera y tierno por dentro. Como alternativa, puede prepararse con masa filo o en freidora de aire para una versión más ligera.

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