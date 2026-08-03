El murtabak de pollo de Joseba Arguiñano: la receta asiática que conquista

La receta combina un pan roti elaborado en casa con un relleno de pollo picado, verduras, huevos, curry, jengibre, comino, chile y salsa teriyaki con sésamo.

Tras formar los paquetes cuadrados, se cocinan en la sartén hasta conseguir un acabado crujiente por fuera y tierno por dentro. Como alternativa, puede prepararse con masa filo o en freidora de aire para una versión más ligera.

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