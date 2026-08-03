Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El murtabak de pollo de Joseba Arguiñano: la receta asiática que conquista
Joseba Arguiñano prepara un murtabak de pollo, una elaboración tradicional de origen asiático muy similar a una empanada, con masa casera, especias y un relleno lleno de sabor.
La receta combina un pan roti elaborado en casa con un relleno de pollo picado, verduras, huevos, curry, jengibre, comino, chile y salsa teriyaki con sésamo.
Tras formar los paquetes cuadrados, se cocinan en la sartén hasta conseguir un acabado crujiente por fuera y tierno por dentro. Como alternativa, puede prepararse con masa filo o en freidora de aire para una versión más ligera.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas