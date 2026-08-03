Publicidad
COCINA ABIERTA DE JOSEBA ARGUIÑANO
El divertido reto musical de Soraya Arnelas con Joseba Arguiñano conquista la cocina
La cantante sorprende en Cocina abierta de Joseba Arguiñano al convertir varios ingredientes en canciones durante un juego tan improvisado como divertido mientras prepara una receta junto al cocinero.
Soraya Arnelas visita Cocina abierta de Joseba Arguiñano para elaborar una ensalada de garbanzos con sandía. Durante el programa, acepta un original juego en el que debe interpretar canciones relacionadas con los ingredientes que van apareciendo.
Limón, bacalao y otros alimentos sirven de inspiración para que la artista ponga voz a diferentes temas, dejando uno de los momentos más entretenidos de su paso por la cocina de Joseba Arguiñano.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas