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Kiko Rivera

YAS VERANO

Kiko Rivera reaparece con un mensaje sobre su salud y responde a las informaciones sobre su vida

Tras recibir el alta hospitalaria, Kiko Rivera comparte cómo avanza su recuperación después de sufrir un segundo ictus y denuncia las especulaciones surgidas en torno a su estado y sus publicaciones.

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Kiko Rivera asegura que su recuperación evoluciona de forma muy positiva y explica que el apoyo de su familia y el tiempo de desconexión han sido fundamentales durante este proceso. Además, dedica unas emotivas palabras a su pareja, Lola García, por acompañarle en los momentos más difíciles.

Kiko también expresa su malestar por las informaciones que considera falsas sobre su situación personal. El artista insiste en que será él quien informe de su evolución y lamenta las especulaciones surgidas tras sufrir el ictus.

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