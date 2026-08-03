La expromotora de Gerard Jofra desvela sus problemas económicos y su cambio de actitud

Isabel Ballester, expromotora de Gerard Jofra, asegura que al principio era una persona comprometida y amable, pero que con el tiempo empezó a detectar un cambio en su actitud. Según relata, en uno de sus espectáculos apareció en unas condiciones que les hicieron pensar que "algo estaba pasando".

Además, explica que el hijo de Eugenio le pidió varios adelantos al asegurar que atravesaba problemas económicos y que no podía afrontar gastos básicos. Aunque decidieron ayudarle por empatía, afirma que su percepción sobre él acabó cambiando con el paso del tiempo.

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