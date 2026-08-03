Nico demuestra que entiende a Lola sin que ella le dé explicaciones

Lola trabaja en la documentación necesaria para que Ágata pueda colaborar con el equipo bajo su responsabilidad. Por prudencia, evita revelar que la joven forma parte del espectro autista y trata de mantener esa información en secreto.

Al verla todavía en comisaría, Nico intenta averiguar qué ocurre. Aunque Lola busca una excusa, ambos se entienden con solo mirarse y termina confesándole que no puede darle explicaciones. El inspector le ofrece su apoyo incondicional, dejando patente la gran confianza y complicidad que existe entre los dos en Ágata y Lola.

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