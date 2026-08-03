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ÁGATA Y LOLA
Nico demuestra que entiende a Lola sin que ella le dé explicaciones
La complicidad entre Nico y Lola vuelve a quedar patente durante una conversación en comisaría. Mientras ella protege un importante secreto sobre Ágata, él demuestra que sabe leerla como nadie.
Lola trabaja en la documentación necesaria para que Ágata pueda colaborar con el equipo bajo su responsabilidad. Por prudencia, evita revelar que la joven forma parte del espectro autista y trata de mantener esa información en secreto.
Al verla todavía en comisaría, Nico intenta averiguar qué ocurre. Aunque Lola busca una excusa, ambos se entienden con solo mirarse y termina confesándole que no puede darle explicaciones. El inspector le ofrece su apoyo incondicional, dejando patente la gran confianza y complicidad que existe entre los dos en Ágata y Lola.
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