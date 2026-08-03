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Ágata y Lola

¿Hay algo especial entre Nico y Lola? Él intuye que la inspectora oculta algo

ÁGATA Y LOLA

Nico demuestra que entiende a Lola sin que ella le dé explicaciones

La complicidad entre Nico y Lola vuelve a quedar patente durante una conversación en comisaría. Mientras ella protege un importante secreto sobre Ágata, él demuestra que sabe leerla como nadie.

Patri Bea
Patri Bea
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Lola trabaja en la documentación necesaria para que Ágata pueda colaborar con el equipo bajo su responsabilidad. Por prudencia, evita revelar que la joven forma parte del espectro autista y trata de mantener esa información en secreto.

Al verla todavía en comisaría, Nico intenta averiguar qué ocurre. Aunque Lola busca una excusa, ambos se entienden con solo mirarse y termina confesándole que no puede darle explicaciones. El inspector le ofrece su apoyo incondicional, dejando patente la gran confianza y complicidad que existe entre los dos en Ágata y Lola.

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