Alba Brunet adelanta cómo cambiará la historia de Fina y Marta con la irrupción de Bianca

La llegada de Bianca a la colonia sorprende a Fina y reabre una etapa de su pasado. Alba Brunet, la actriz que da vida a Fina, explica que la argentina es una mujer decidida y asegura que su principal objetivo será recuperar a la fotógrafa.

La actriz también avanza que esta nueva trama mostrará una faceta diferente de Marta. La hija de Damián se enfrentará a una situación que pondrá a prueba su seguridad y provocará cambios que también marcarán a Fina en Sueños de libertad.

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