Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Alba Brunet adelanta cómo cambiará la historia de Fina y Marta con la irrupción de Bianca
La actriz de Sueños de libertad desvela el papel que tendrá Bianca tras su llegada a la serie y explica cómo afectará su presencia a Fina y a la relación con Marta.
La llegada de Bianca a la colonia sorprende a Fina y reabre una etapa de su pasado. Alba Brunet, la actriz que da vida a Fina, explica que la argentina es una mujer decidida y asegura que su principal objetivo será recuperar a la fotógrafa.
La actriz también avanza que esta nueva trama mostrará una faceta diferente de Marta. La hija de Damián se enfrentará a una situación que pondrá a prueba su seguridad y provocará cambios que también marcarán a Fina en Sueños de libertad.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas