Una mujer de 70 años se juega la vida en un quinto piso por una limpieza extrema

La temeridad de esta septuagenaria ha dejado sin palabras a los testigos que presenciaron la escena desde la calle. Durante la emisión de Y ahora Sonsoles, se ha analizado este comportamiento que pone de manifiesto un riesgo innecesario por una tarea doméstica cotidiana.

La mujer ha afirmado que la policía le advirtió, pero lleva haciéndolo toda la vida. Aunque los servicios de emergencia han intentado concienciarla sobre la altura y el estado del pavimento, la mujer insiste en que no siente ningún miedo al vacío. Su experiencia ha generado un intenso debate sobre los límites de la imprudencia en el hogar.